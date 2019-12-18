Браун: Начислять очки за лучший круг – хорошее решение

С 2019 года гонщику, показавшему лучший круг, стали начислять дополнитльное очко, при условии финиша в первой десятке. Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун считает это правильным решение, поскольку оно добавило интриги.

«Когда это правило только появилось, многие его приняли в штыки, но теперь все считают эту инициативу успешной, – заявил Росс Браун в интервью RaceFans. – Если гонщику не хватает очка в борьбе за титул, и вместо обгона соперника на трассе он проведёт пит-стоп, чтобы побороться за лучший круг гонки – это приведёт к спорной ситуации, но у гонщика есть такая возможность.

В таком случае должен ли лидер чемпионата реагировать на стратегию соперника и заезжать в боксы? Возможны разные варианты. Кто-то может попробовать проехать быстрый круг, и для этого отпустит соперника, чтобы не попасть в трафик. Я считаю, что у гонщика должна быть такая возможность.

В этом году мы часто видели, что команды и гонщики меняли стратегию, чтобы побороться за дополнительное очко за лучший круг. Я видел несколько случаев, когда эти попытки провалились, и это любопытно. Гонщики заезжали в боксы, ставили новые шины, чтобы побороться за быстрый круг, но им не удавалось показать лучшее время. Следовательно, это добавляет некоторую интригу, и мне кажется, в целом, это успешное решение. Вполне возможно завоевать титул благодаря этим дополнительным очкам».