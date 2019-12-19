Бергер: Важно выбрать момент для перехода в Ferrari

Последнее время ходит много слухов о переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Бывший гонщик Формулы 1 Герхард Бергер, выступавший за итальянскую команду в 1987-1989 и с 1993-1995 годы, посоветовал шестикратному чемпиону сначала превзойти рекорды Михаэля Шумахера по числу побед и титулов, а уже затем уходить из Mercedes.

Герхард Бергер: «Льюису, как и любому другому гонщику, я могу посоветовать воспользоваться шансом выступать в Ferrari, если в какой-то момент появится такая возможность. Это потрясающий опыт. Выступления в Ferrari всегда связаны с эмоциями.

В своё время меня очень привлекло это предложение, поскольку я люблю Ferrari. Мне нравится итальянская ментальность и этот бренд – Льюис тоже это оценит. Всё это нравится большинству гонщиков, но важно выбрать правильный момент для перехода.

Я считаю, что Льюису следует перейти в Ferrari только тогда, когда он превзойдёт все рекорды. До этого совершать такой шаг нецелесообразно, ведь сейчас его окружает феноменальная команда. Не следует покидать команду, которая побеждает. Сейчас не самый подходящий момент что-то менять».