Джеймс Ки: Нужно верно расставить приоритеты

В следующем году команды должны найти компромисс между доработкой машины и подготовкой к масштабным переменам в 2021-м. Технический директор McLaren Джеймс Ки рассказал о связанных с этим сложностях…

Джеймс Ки: «Ключевой момент – действовать прагматично, найти баланс в работе с двумя проектами машин и добиться максимума в каждом из них. Нужно верно расставить приоритеты, чтобы гарантировать стабильность в долгосрочной перспективе за счёт краткосрочной, но в нашем спорте это бывает очень непросто.

При разработке машины по правилам 2021 года у нас нет ориентиров. Нам предстоит с нуля построить машину, способную эффективно работать в широком диапазоне условий, чтобы бы её можно было улучшать и модернизировать. Не хотелось бы слишком рано концентрироваться на определённой идее или выбирать конкретное направление. Нужно сохранить гибкость, чтобы максимально быстро реагировать на ситуацию. Ещё важнее не бояться менять своё видение – по-моему, это важно не только в Формуле 1, но и в любой другой индустрии.

В 2021-м нас ждёт множество неизвестных, и то, как команда с ними справится, определит успешность для нас начала новой эры в истории Формулы 1. Нужно строить планы на долгосрочную перспективу. У многих наших соперников нет такой роскоши, а мы в McLaren можем строить долгосрочные планы благодаря стабильной поддержке наших акционеров и партнёров. У нас очень хорошая команда – она идеально подходит для того, чтобы подготовиться к переменам в 2021 году».