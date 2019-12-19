Новое на сайте

еще
Четверг, 19 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДжеймс Ки: Нужно верно расставить приоритеты
Автоспорт

Джеймс Ки: Нужно верно расставить приоритеты

AdminНет комментариев
Добавлено

В следующем году команды должны найти компромисс между доработкой машины и подготовкой к масштабным переменам в 2021-м. Технический директор McLaren Джеймс Ки рассказал о связанных с этим сложностях…

Джеймс Ки: «Ключевой момент – действовать прагматично, найти баланс в работе с двумя проектами машин и добиться максимума в каждом из них. Нужно верно расставить приоритеты, чтобы гарантировать стабильность в долгосрочной перспективе за счёт краткосрочной, но в нашем спорте это бывает очень непросто.

Читайте также:  Aston Martin Valkyrie впервые выехала на трассу

При разработке машины по правилам 2021 года у нас нет ориентиров. Нам предстоит с нуля построить машину, способную эффективно работать в широком диапазоне условий, чтобы бы её можно было улучшать и модернизировать. Не хотелось бы слишком рано концентрироваться на определённой идее или выбирать конкретное направление. Нужно сохранить гибкость, чтобы максимально быстро реагировать на ситуацию. Ещё важнее не бояться менять своё видение – по-моему, это важно не только в Формуле 1, но и в любой другой индустрии.

Читайте также:  Алонсо: Гонка в Спа – одна из самых безумных в карьере

В 2021-м нас ждёт множество неизвестных, и то, как команда с ними справится, определит успешность для нас начала новой эры в истории Формулы 1. Нужно строить планы на долгосрочную перспективу. У многих наших соперников нет такой роскоши, а мы в McLaren можем строить долгосрочные планы благодаря стабильной поддержке наших акционеров и партнёров. У нас очень хорошая команда – она идеально подходит для того, чтобы подготовиться к переменам в 2021 году».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Видео: Даниил Квят и Пьер Гасли в космическом центре

Стоимость одного очка для команд в 2019-м

Бергер: Важно выбрать момент для перехода в Ferrari

Ф2: Делетраз и Пике подписали контракт с Charouz Racing

Валттери Боттас: Я открыт для предложений

Закрыть