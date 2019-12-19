Ф2: Делетраз и Пике подписали контракт с Charouz Racing

Команда Charouz Racing, выступающая в Формуле 2, объявила состав на следующий сезон. В 2020-м за чешский коллектив будут выступать Луи Делетраз и дебютант серии Педро Пике.

Луи Делетраз: «Я с нетерпением жду начала работы с Charouz – я знаю многих парней в команде ещё по тем временам, когда выступал за них 2018 году. У них такой же большой опыт, как у меня, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то значимого в 2020-м. Я намерен бороться в первых рядах и постараюсь победить с Charouz. Я сделаю максимум».

Педро Пике: «После двух лет в GP3 и Формуле 3, настало время сделать следующий шаг в карьере – я готов к вызовам, которые меня ждут в Формуле 2. Я прошёл хорошую подготовку и уверен, что мне это поможет.

Я рад присоединиться к Charouz, поскольку команда сильно провела два года в Формуле 2, и у них быстрая машина. Ещё одна причина сотрудничества с командой состоит в том, что я знаю инженеров и буду работать с хорошими людьми».

В прошедшем сезоне Формулы 2 Луи Делетраз трижды поднимался на подиум и стал восьмым в личном зачёте. Педро Пике в 2019-м выступал в Формуле 3, одержал одну победу, заработал три подиума и закончил сезон пятым.