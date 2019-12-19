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Четверг, 19 декабря, 2019
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Автоспорт

Шасси Alfa Romeo не прошло краш-тесты

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На прошлой неделе шасси Alfa Romeo должно было пройти многочисленные краш-тесты. Во вторник оно выдержало статический краш-тест, и в среду команда отправила его в Милан в одну из сертифицированных FIA лабораторий, где должны были пройти динамические краш-тесты. По информации австрийского сайта Motorsport-Magazin, на фронтальном динамическом краш-тесте шасси было полностью разрушено.

Команды не всегда проходят краш-тесты с первого раза, и для решения проблемы бывает достаточно быстро исправить некоторые мелочи, но в Alfa Romeo должны подготовить второе шасси, оптимизировав при этом его конструкцию.

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Эксперты предполагают, что эта неудача отбросит команду на три или четыре недели назад в работе с новой машиной…

Источник:www.f1news.ru
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