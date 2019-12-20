Гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци стал послом бренда Sparco, итальянского производителя автомобильных комплектующих и гоночной экипировки. В новом сезоне Антонио будет использовать полный набор экипировки Sparco, соответствующей новому стандарту FIA 8856-2018.

Антонио Джовинацци: «В Формуле 1 каждая деталь должна быть доведена до совершенства. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, гонщик ничего не должен оставлять на волю случая.

Sparco предлагает мне облегченную гоночную экипировку Prime+, обеспечивающую идеальное сочетание производительности и комфорта, благодаря чему я могу сосредоточиться на пилотировании».