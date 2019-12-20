Бинотто: Я хотел бы быструю и надёжную машину

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто о сложностях минувшего сезона и целях на следующий год…

Маттиа Бинотто: «Первый сезон на посту руководителя Ferrari стал настоящим испытанием во всех отношениях – в техническом аспекте, ведь я остаюсь инженером, в руководстве гонщиками и командой, во всём, что связано с новыми для меня знаниями – в работе со спонсорами и так далее. Кроме того, в этом году шли переговоры о новом Договоре Согласия на 2021-2026-й, а это ещё один вызов в политическом плане. Мне нужно было многое контролировать!

Мне хотелось бы, чтобы наша новая машина получилась надёжной и быстрой, эффективной в поворотах и на прямых. Но мы знаем, что добиться этого будет непросто. Нас не устраивают результаты этого сезона, особенно последней гонки в Абу-Даби, где соперники оказались ещё быстрее. Мы по-прежнему много им уступаем и должны сократить это отставание, а затем добиться успеха. В Маранелло все сосредоточились на работе. Мы знаем, какие задачи перед нами стоят, и должны показать, на что мы способны.

В Формуле 1 нельзя довольствоваться достигнутым – как только вы остановитесь на том, что у вас есть, соперники сразу окажутся впереди. Мы знаем, что у нас хорошая, если не лучшая силовая установка, но её сильные стороны нужно ещё реализовать в результат. В следующем году нам нужно сработать лучше.

У нас два великолепных гонщика, хорошая машина и сильная команда. Наша цель – побороться за титул».