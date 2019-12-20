Ян Ламмерс: Бэнкинг не станет проблемой для Pirelli

В следующем году в Формулу 1 вернётся трасса в Зандфорте, где с 1 по 3 мая пройдёт Гран При Нидерландов. На автодроме полным ходом идёт реконструкция, в рамках которой последний поворот будет перестроен в бэнкинг. Уже звучат опасения, что из-за этого у команд могут возникнуть проблемы с шинами, как это было в Индианаполисе в 2005-м, но спортивный директор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс не ждёт повторения чего-то подобного.

Ян Ламмерс: «Я не жду каких-то проблем с шинами, и на это есть две причины. Во-первых, в Индианаполисе поворот более затяжной, чем у нас, поэтому там нагрузка на шины гораздо больше. Во-вторых, в Индианаполисе бэнкинг с постоянным углом наклона, а у нас с переменным, почти как на бобслейной трассе.

Кроме того, мы обсуждали этот вопрос с Pirelli. С первого дня мы находимся с ними в постоянном контакте и предоставляем всю информацию.

Интересно, как гонщики найдут подход к бэнкингу. Ни на одной из современных трасс нет ничего похожего. В мае 2020-го в Формулу 1 вернётся не только Гран При Нидерландов, но и бэнкинг, что сделает этап особенным. Гонщики привыкли к трассам с обычными поворотами, но теперь им придётся адаптироваться».