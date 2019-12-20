Кристиан Хорнер: Макс – самый сильный гонщик Формулы 1

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвёл итоги сезона, дал оценку своим гонщикам и рассказал о задачах на 2020-й…

Кристиан Хорнер: «Изменение конструкции переднего антикрыла в 2019 году сказалось на нас больше, чем на соперниках, но мы смогли отыграться. Начиная с этапа в Австрии, мы раскрыли потенциал машины и очень сильно провели вторую половину сезона, заняв третье место в личном зачёте и Кубке конструкторов. Мы принимали смелые стратегические решения, поскольку знали, что можем рассчитывать на механиков, которые за рекордное время проводили пит-стопы. Мы смогли извлечь выгоду там, где у соперников не было преимущества.

В этом году машина была быстра на многих трассах. Прогресс Honda и разработки нашего топливного партнёра Exxon Mobil способствовали высоким результатам. Первая победа Honda на нашей домашней трассе в Австрии принесла невероятные эмоции всем в команде. В Honda напряжённо работали, чтобы добиться этого после возвращения в Формулу 1 в «гибридную эру». Их самоотверженность была награждена первой победой.

Это был первый год за долгое время, когда обещания мотористов были выполнены. У нас теперь совершенно другие, партнёрские отношения, и мы видим, что они значат для Honda, когда мы добиваемся результатов – это эмоции, гордость и удовлетворение во всей компании.

Макс Ферстаппен взял на себя роль лидера команды. В этом сезоне мы увидели в его исполнении несколько феноменальных гонок. Ему всего 22 года, но он принял участие более, чем в ста Гран При – у него уже невероятный опыт и знания.

В каждой гонке Алекс Элбон ехал всё лучше. Ему не повезло в Бразилии, но он блестяще справился, учитывая, что для него это был дебютный сезон, в котором он выступал за две команды, и в одной из них был напарником Макса. Я считаю, что он хорошо выступил, отлично воспользовался возможностью и произвёл впечатление на всю команду своим подходом к работе, гоночным мастерством и обратной связью.

Мы не ставим перед Алексом конкретных целей на следующий год – он должен продолжать прогрессировать. Впервые после картинговой карьеры он в ситуации, когда не будет менять команду в межсезонье и сможет провести полноценную подготовку. Думаю, он выиграет от этого.

За годы карьеры Алекс пережил много непростых ситуаций, но именно в таких условиях можно понять, на что способен человек. Алекс разобрался со всеми сложностями и всегда сохранял позитивный настрой.

Пьер Гасли позитивно воспринял переход в Toro Rosso. Он остался в Формуле 1, его не исключили из программы Red Bull, и он правильно на это отреагировал. Мы приняли верное решение, оба гонщика отлично справились.

В следующем году команда продолжит прогрессировать во всех областях. Учитывая, что аэродинамика, двигатель и шины останутся неизменными, а у нас стабильный состав пилотов, в следующем году мы воспользуемся всеми наработками этого сезона. До Гран При Австралии менее ста дней, и сейчас все на базе работают с полной отдачей, готовя машину следующего года.

Шансы Макса на титул в 2020-м? Сейчас у него больше, чем когда-либо возможностей побороться за титул, и мы должны предоставить ему соответствующую машину. Если нам это удастся, то я уверен, что он сможет побороться с Льюисом, Mercedes и Ferrari. Макс в фантастической форме, и я считаю его самым сильным гонщиком Формулы 1 на данный момент.

Сейчас наша команда в лучшей форме с момента изменения регламента в 2014-м. Философия Red Bull инвестировать в молодёжь привела к тому, что у нас во всех областях появились молодые таланты. Наш подход начинает приносить дивиденды, и команда находится на подъёме.

В следующем году мы должны быть конкурентоспособны. Mercedes останется ориентиром, и мы должны атаковать их в первой же гонке, чтобы побороться за титул. Все в команде предвкушают эту борьбу!»