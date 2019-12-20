Посещаемость Гран При превысила 4 миллиона зрителей

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media опубликовали данные о посещаемости Гран При в сезоне 2019 года, основанные на предоставленной промоутерами статистике.

На Гран При побывало более четырёх миллионов зрителей (4 164 948), что на +1,75% больше прошлогодних значений, несмотря на отмену субботних сессий в Японии из-за тайфуна. В паддок-клаб было продано 80118 билетов (+7,15%), вместе с ними средняя посещаемость одного этапа составила 202 146 человек (+1,85%).

Три Гран При собрали более 300 000 зрителей по ходу уик-энда: Великобритания (351 000), Мексика (345 694) и Австралия (324 100). Восемь этапов – более трети из общего числа – привлекли более 200 000 зрителей за уик-энд: Гран При Сингапура и США (по 268 000), Бельгии (251 864), Венгрии (230 000) и Австрии (203 000). Стоит отметить, что 90-й Гран При Италии собрал 200 000 зрителей за уик-энд.

По сравнению с сезоном 2018 года больше всего выросла посещаемость в Монреале (+14,69%), Шанхае (+10,34%), Мельбурне (+9,86%), Шпильберге (+9,73%), Будапеште (+9,52%) и Монце (+9,29%).

Только по воскресеньям общая посещаемость составила 1 771 106 человек, что на 4% выше, чем год назад. Пять трасс приняли более 100 000 зрителей в день гонки: Сильверстоун (141 000), Мехико (138 435), Остин (128 000), Сингапур (115 240), Спа (109 064) и Мельбурн (102 000).

Самым значительным был рост аудитории в день гонки в Шанхае – на 30%, когда отмечался 1000-й Гран При.

Шон Братчес, коммерческий директор Формулы 1: «2019-й был хорошим годом для Формулы 1. Мы рады видеть более четырёх миллионов болельщиков по ходу уик-эндов Гран При – больше, чем год назад.

Наша цель – показать людям лучшее гоночное зрелище на планете, подарить болельщикам незабываемый опыт. По проведённым на местах исследованиям видно, что посетители получили удовольствие от гоночных уик-эндов. Мы сделаем всё, чтобы так было и дальше, и уже с нетерпением ждём сезона 2020 года, когда в календарь из 22 Гран При войдут Ханой и Зандфорт, а Формула 1 отпразднует 70-летие».