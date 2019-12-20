Промо: CASIO EDIFICE пополняет серию хронографов SLIM

Японская компания CASIO COMPUTER CO., LTD. представляет пополнение серии SLIM. Стальной корпус новинок заметно тоньше, чем у других хронографов бренда EDIFICE, его толщина всего 9,5 мм.
Благородное сапфировое стекло над циферблатом, стойкое к появлению царапин и отличающееся высокой прозрачностью, имеет антибликовое покрытие. Парные винты по бокам безеля служат дополнительным укрепляющим звеном для элементов корпуса.
Новая модель на браслете из нержавеющей стали представлена в трех версиях. У EFR-S567D-1AVUEF графитово-серый циферблат с бирюзовыми акцентами, а у EFR-S567D-2AVUEF циферблат синий с серебристыми элементами в тон браслета и безеля. Полностью черная версия EFR- S567DC-1AVUEF дополнительно защищена ионным покрытием.