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Автоспорт

Промо: CASIO EDIFICE пополняет серию хронографов SLIM

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Японская компания CASIO COMPUTER CO., LTD. представляет пополнение серии SLIM. Стальной корпус новинок заметно тоньше, чем у других хронографов бренда EDIFICE, его толщина всего 9,5 мм.

Благородное сапфировое стекло над циферблатом, стойкое к появлению царапин и отличающееся высокой прозрачностью, имеет антибликовое покрытие. Парные винты по бокам безеля служат дополнительным укрепляющим звеном для элементов корпуса.

Новая модель на браслете из нержавеющей стали представлена в трех версиях. У EFR-S567D-1AVUEF графитово-серый циферблат с бирюзовыми акцентами, а у EFR-S567D-2AVUEF циферблат синий с серебристыми элементами в тон браслета и безеля. Полностью черная версия EFR- S567DC-1AVUEF дополнительно защищена ионным покрытием.

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В верхнем и нижнем окошках циферблата отображаются показатели секундомера. Основная секундная стрелка располагается у отметки «9», а индикация даты ― у «4».

Необритовое покрытие часовых меток и стрелок облегчает считывание информации в темноте, а благодаря водозащите до 100 метров часы выдерживают любую погоду. Срок службы батарейки составляет пять лет.

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Источник:www.f1news.ru
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