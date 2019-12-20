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Автоспорт

В Зандфорте ожидают 7500 «зайцев»

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Билеты на Гран При Голландии, который пройдет в первых числах мая, давно раскуплены. Организаторы делают всё возможное, чтобы избежать пробок на дорогах в дни гоночного уик-энда. Они уже предложили болельщикам отказаться от идеи приехать в Зандфорт на личном транспорте – доступ на автодром получат только машины со специальным пропуском. Остальным зрителям организаторы советуют пользоваться общественным транспортом.

Тем не менее, в гоночный уик-энд может возникнуть любопытная проблема. Трасса расположена недалеко от моря, а пляжи Зандфорта пользуются огромной популярностью у любителей отдохнуть на берегу. Хотя их тоже затронет ограничение движения, никто не запрещает им пользоваться общественным транспортом.

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Местные власти посоветовали им воздержаться от поездок в район трассы, предложив провести время на пляжах Ноордвика и Эймёйдена, но в Зандфорт всё равно могут приехать около 7500 гостей без билета на Гран При – и бесплатно посмотреть Формулу 1 с окрестных дюн.

Источник:www.f1news.ru
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