В Зандфорте ожидают 7500 «зайцев»

Билеты на Гран При Голландии, который пройдет в первых числах мая, давно раскуплены. Организаторы делают всё возможное, чтобы избежать пробок на дорогах в дни гоночного уик-энда. Они уже предложили болельщикам отказаться от идеи приехать в Зандфорт на личном транспорте – доступ на автодром получат только машины со специальным пропуском. Остальным зрителям организаторы советуют пользоваться общественным транспортом.

Тем не менее, в гоночный уик-энд может возникнуть любопытная проблема. Трасса расположена недалеко от моря, а пляжи Зандфорта пользуются огромной популярностью у любителей отдохнуть на берегу. Хотя их тоже затронет ограничение движения, никто не запрещает им пользоваться общественным транспортом.

Местные власти посоветовали им воздержаться от поездок в район трассы, предложив провести время на пляжах Ноордвика и Эймёйдена, но в Зандфорт всё равно могут приехать около 7500 гостей без билета на Гран При – и бесплатно посмотреть Формулу 1 с окрестных дюн.