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Автоспорт

Чейз Кэри: В Майами остаются некоторые вопросы

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Идею гонки Формулы 1 в Майами в Liberty Media продвигают уже несколько лет, но пока удалось определиться лишь с местом её проведения. Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри признаёт – чтобы гонка прошла в мае 2021 года, как это сейчас планируется, нужно решить несколько важных вопросов.

Чейз Кэри: «В Майами остаются некоторые вопросы, требующие решения. Главным образом – политические, связанные с тем, что в прошлом месяце там провели несколько местных собраний и акций».

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В интервью CNN Кэри ещё раз заявил об уверенности в том, что в США достаточный интерес к Формуле 1 со стороны болельщиков и партнёров, чтобы проводить два Гран При – в Остине и ещё где-то.

Чейз Кэри: «Глубина поддержки Формулы 1 в США настраивает на оптимизм. Мы считаем, что американский рынок достаточно велик, а проведение двух Гран При лишь усилит наши позиции по мере роста интереса к Формуле 1 в США».

Источник:www.f1news.ru
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