Даниэль Риккардо: В 2020-м мы поднимемся на подиум

Лучшим результатом Renault F1 в этом сезоне стало четвёртое место Даниэля Риккардо в Монце, но австралиец считает, что в 2020-м команда добьётся большего…

Даниэль Риккардо: «Этот сезон не был бесполезным. Мы многому научились, сделали выводы. Надеюсь, в 2020-м мы несколько раз поднимемся на подиум. Звучит оптимистично, но если мы сделаем всё, что планируем – и все факторы совпадут, должно получиться.

После квалификации в Канаде [где Риккардо показал четвёртое время] у всех в команде словно гора с плеч упала. Мы увидели, чего можем добиться. Это очень всех вдохновило.

Я понимал, что легко не будет. Не знаю, чего именно я ожидал, но я определённо ждал лучших результатов, большей стабильности. Четвёртое место в Монце вполне соответствовало моим ожиданиям, но наши худшие результаты оказались хуже, чем я ожидал.

В условиях серьёзной конкуренции самое сложное – найти оптимальный баланс. Порой в попытке отыграть ещё десятую вы прыгаете через голову и теряете две. Вы атакуете, но перегреваете шины и откатываетесь назад. Пониманию того, когда нужно действовать консервативно, а когда нужно прибавить, я больше всего научился в этом сезоне».