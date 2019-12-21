Хаккинен: Результат McLaren нельзя считать неожиданным

Мика Хаккинен оба своих чемпионских титула выиграл в составе McLaren. В последние годы британская команда не блистала результатами, но в минувшем сезоне заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Мика считает, что прогресс стал возможен благодаря командной работе, выстроенной Заком Брауном и Андреасом Зайдлем.

Мика Хаккинен: «В прошедшем сезоне в McLaren добились хорошего прогресса. Это фантастический пример командной работы, хотя очень непросто сделать так, чтобы все подразделения слаженно работали в одном направлении.

Я несколько лет являюсь частью McLaren, что позволяет мне видеть ситуацию изнутри. То, как работает руководство команды, производит сильное впечатление. Когда гонщики возвращаются с трассы и говорят, что их не устраивает, инженеры сразу начинают искать решение в условиях жёсткого прессинга. Просто невероятно, что руководство команды смогло выстроить всю работу. Все в команде работают сообща ради общей цели.

У McLaren, как и у некоторых команд, достаточно ресурсов, поэтому рост результатов нельзя считать полностью неожиданным. Однако помимо прочего свой вклад внесли и гонщики – они добиваются хороших результатов и действительно работают сообща. Приятно видеть такой подход».