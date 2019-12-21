Какой будет новая Ferrari «проект 671»?

Итальянская La Gazzetta dello Sport о том, какие выводы сделали в Ferrari по результатам прошедшего сезона – и какой будет новая машина, известная сейчас как «проект 671».

«Новая машина Ferrari будет отличаться аэродинамической конфигурацией, способной обеспечить большую прижимную силу для эффективной работы шин в более широком диапазоне условий.

Но слабые стороны SF90 связаны не только с аэродинамикой. Сложности на входе в поворот и низкое сцепление на выходе не имеют отношения к нехватке прижимной силы. По слухам, в команде изучают возможность использования дополнительного гидравлического демпфера, хотя уже в 2021-м он будет запрещён. Третий гидравлический элемент подвески улучшит динамическую реакцию передней оси при разгоне-торможении.

Изменится конфигурация передней части машины, чтобы увеличить поток воздуха под днищем. Это позволит оптимизировать конструкцию переднего антикрыла.

В силовой установке изменится конфигурация камер сгорания. Серьёзно переработана система управления ERS, особенно её программная часть, позволив увеличить продолжительность работы системы на круге и число возможных режимов работы двигателя», – предположил информированный Паоло Филизетти.