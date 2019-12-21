Маркус Эриксон: В 2020-м я сосредоточусь на Indycar

После пяти сезонов в Формуле 1 в Caterham и Sauber, Маркус Эрикссон перешёл в Indycar, где не добился больших успехов, но впечатления оказались весьма яркими – он поделился ими со шведской Expressen.

Маркус Эриксон: «Результатами я разочарован, но гоняться было интересно. Впечатлений множество. Новые трассы, новые машины, новые соперники, новая страна. Всё было новым – адаптация заняла больше времени, чем я рассчитывал. Легко недооценить сложность перехода, когда вы начинаете совсем новую жизнь.

Я знал, что выступать в Indycar будет непросто, но не ожидал столь высокого уровня гонщиков и команд, столь высокой конкуренции. Почти в каждой квалификации первую восьмёрку разделяла одна десятая.

В Формуле 1 я месяцами не бывал дома, переезжая с гонки на гонку, а в США все перелёты – не больше четырёх часов, так что я много времени провожу в своей квартире в Индианаполисе, с подругой [Александрой Зайцевой, с российскими корнями], которая работает брокером и вынуждена курсировать между Стокгольмом и Индианаполисом. Она может работать удалённо, поэтому часто ездит со мной на гонки. В следующем году мы планируем переехать из многоэтажного дома в пригород.

Мне пришлось пропустить этап Indycar, когда в Alfa Romeo вызвали меня в Спа. У меня контракт резервного пилота, у команды возникла необходимость заменить Кими Райкконена из-за травмы ноги. В итоге замена не потребовалась, так что я не выезжал на трассу в Формуле 1, и не смог заработать очки в Indycar.

Всё произошло очень быстро, в Alfa Romeo хотели придержать эту информацию, не сообщать её СМИ, но в социальных сетях быстро сделали выводы и всё стало известно. Затем и в Alfa Romeo выложили карты на стол. В итоге ничего не получилось.

У меня длительный контракт с Alfa Romeo и Sauber, но теперь я сказал, что хочу на 100% сосредоточиться на Indycar. В 2020-м я хочу подниматься на подиум, выиграть хотя бы одну гонку и занять максимально высокую позицию по итогам сезона».