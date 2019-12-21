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Автоспорт

Зак Браун приобрёл тур по базе Red Bull Racing

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Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун купил на благотворительном аукционе, организованном The Halow Project, тур по базе Red Bull Racing в Милтон-Кинс. Приглашение на базу он получил из рук Эдриана Ньюи.

Собранные средства пойдут в The Halow Project – благотворительный фонд, учреждённый Деймоном Хиллом и помогающий молодым людям с нарушенными способностями к обучению жить независимой, содержательной жизнью.

Первый сын Деймона Хилла родился с синдромом Дауна, несколько лет назад он основал фонд, помогающий таким детям учиться.

Источник:www.f1news.ru
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