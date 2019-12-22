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Автоспорт

Франц Тост: Надеюсь, следующий год будет успешным

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В интервью F1News.ru руководитель Toro Rosso Франц Тост с оптимизмом говорил об ожиданиях от следующего сезона…

Франц Тост: «Надеюсь, следующий год будет успешным. Такой у нас план, ведь в 2020-м у нас будут все необходимые слагаемые, чтобы быть ещё более конкурентоспособными.

Я ожидаю, что машина станет лучше – наш отдел аэродинамики работает очень эффективно. Если говорить о ходовой части машины, то мы получим подвеску, которая была у Red Bull Racing в этом году. Кроме того, они поставляют нам коробки передач. И я не сомневаюсь в том, что мотористы Honda в 2020-м сделают следующий шаг вперёд.

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Плюс у нас выступают два опытных гонщика. Команда в целом тоже прогрессирует, а её инженерно-технический состав останется неизменным. Поэтому я ожидаю, что следующий сезон будет успешным».

Источник:www.f1news.ru
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