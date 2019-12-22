Хаккинен: В Mercedes строят машину под запросы Льюиса

В 2019-м Льюис Хэмилтон выиграл шестой титул, заработав максимальное количество очков в сезоне за все годы своей карьеры – 413. Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что отчасти такое преимущество над соперниками связано с тем, что в Mercedes строят машину, исходя из предпочтений Льюиса.

Мика Хаккинен: «Вполне очевидно, что когда гонщик много лет выступает за одну команду, инженеры, работающие с ним, всё лучше и лучше понимают его гоночный стиль, его потребности. Добавьте к этому, что Льюис – прекрасный человек, и вы получите самое сильное сочетание гонщика и команды.

В этом году Льюис вновь продемонстрировал сильные выступления, но при этом можно заметить, что машина Mercedes сделана под его запросы. Сейчас в распоряжении команд огромные массивы информации для анализа. Благодаря этому инженеры всё лучше и лучше понимают, что нужно сделать, чтобы конкретная машина подходила конкретному гонщику. Со своей стороны гонщик тоже делает всё, чтобы выжать из машины максимум.

Процесс модернизации никогда не останавливается, и если сейчас посмотреть на стиль пилотирования Льюиса, то можно увидеть, что ему легче пилотировать машину, чем раньше. Нет ощущения, что Хэмилтону приходится заставлять машину что-то делать. Для прохождения поворотов Льюис просто использует свой талант – ему не нужно бороться с машиной, нивелировать проблемные стороны благодаря своему стилю. Выглядит просто здорово!»

Мика так же прокомментировал слухи о возможном переходе Хэмилтона в Ferrari в 2021-м: «Гонщики всегда рассматривают разные варианты. Для того, чтобы принять решение о смене команды, нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы, разобраться в целях.

На оценку необходимо время. Невозможно проснуться утром и сказать: «Я хочу выступать за эту команду», нужно многое проанализировать. Нельзя забывать, что репутация гонщика и его болельщики – слагаемые успеха, и они тоже играют роль в принятии решения.

На самом деле, я не хочу обсуждать переход гонщика в другую команду, который может состояться через год или через два, поскольку это ещё очень не скоро».