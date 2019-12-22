Кэри: Формула Е не может конкурировать с Формулой 1

Чейз Кэри считает, что популярный у производителей чемпионат электрических машин Формула Е не может конкурировать с Формулой 1.

Чейз Кэри: «Формула Е – это совершенно другое. Это скорее уличный праздник, общественное событие. Я не вижу здесь никакой конкуренции. Конечно, мы конкурируем за внимание аудитории с другими соревнованиями, но Формула 1 уникальна тем, что объединяет высокие технологии и зрелищный спорт, по настоящему потрясая воображение.

Это спорт с невероятными гонщиками, которые невероятно рискуют, обладают невероятным талантом. Формула 1 – это настоящее зрелище. Это не просто двухчасовое мероприятие – мы проводим на трассе три насыщенных событиями дня. В Формуле 1 есть глубина и богатство, которые делают её уникальной, наша задача – акцентировать те моменты, что отличают её от других соревнований».