Новое на сайте

еще
Воскресенье, 22 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКэри: Формула Е не может конкурировать с Формулой 1
Автоспорт

Кэри: Формула Е не может конкурировать с Формулой 1

AdminНет комментариев
Добавлено

Чейз Кэри считает, что популярный у производителей чемпионат электрических машин Формула Е не может конкурировать с Формулой 1.

Чейз Кэри: «Формула Е – это совершенно другое. Это скорее уличный праздник, общественное событие. Я не вижу здесь никакой конкуренции. Конечно, мы конкурируем за внимание аудитории с другими соревнованиями, но Формула 1 уникальна тем, что объединяет высокие технологии и зрелищный спорт, по настоящему потрясая воображение.

Читайте также:  Ландо Норрису помешала утечка масла

Это спорт с невероятными гонщиками, которые невероятно рискуют, обладают невероятным талантом. Формула 1 – это настоящее зрелище. Это не просто двухчасовое мероприятие – мы проводим на трассе три насыщенных событиями дня. В Формуле 1 есть глубина и богатство, которые делают её уникальной, наша задача – акцентировать те моменты, что отличают её от других соревнований».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Макс Ферстаппен: Рождество с семьёй, Новый год – дома

Хаккинен: В Mercedes строят машину под запросы Льюиса

Франц Тост: Надеюсь, следующий год будет успешным

Хэмилтон: Хочется сделать наш спорт разнообразным

Маркус Эриксон: В 2020-м я сосредоточусь на Indycar

Закрыть