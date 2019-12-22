Ричардс убеждён: Хэмилтон достоин рыцарского титула

Дэйв Ричардс, президент Британской автоспортивной федерации, заявил, что если Льюис Хэмилтон не будет удостоен рыцарского звания в канун Нового года, то это станет очень серьёзным упущением.

По итогам минувшего сезона Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, одержав 11 побед, и Ричардс горячо поддерживает лорда Питера Хейна, бывшего министра от Лейбористской партии, которому удалось добиться, чтобы гонщика Mercedes включили в список кандидатов на рыцарское звание, в конце года представленный Королеве.

«Естественно, наша национальная федерация искренне поддерживает Питера Хейна, – сказал Ричардс, возглавляющий Королевскую ассоциацию автоспортивных клубов. – Я не могу представить, что есть более достойный кандидат, чем Льюис».

В 2008 году, когда Льюис выиграл свой первый чемпионский титул, он получил звания «Кавалер Британской империи». При этом за последнее десятилетие рыцарского титула были удостоены велосипедист Брэдли Уиггинс, бегун Мо Фара, теннисист Энди Маррей, а также игрок в крикет Алистер Кук.

Три гонщика Формулы 1 получили рыцарство спустя много лет после завершения карьеры – Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбэм.

Ричардс считает, что достижения Хэмилтона заслуживают признания не в меньшей степени, тем более, если учесть, какие сложности ему пришлось преодолеть, чтобы подняться на вершину автоспорта.

«Пример Льюиса намного более примечателен тем, что он выходец не из привилегированных слоёв общества, – подчеркнул Ричардс, бывший руководитель таких команд, как Benetton и BAR. – Он и его отец невероятно упорно трудились, чтобы пробиться в профессиональный картинг и подниматься всё выше по ступеням этой лестницы.

Добиться всего Хэмилтон смог только за счёт тяжелейшего труда, ему никто ничего не преподносил на тарелочке. Семье приходилось идти на большие жертвы, и это делает достижения Льюиса ещё более значимыми.

Он – пример для британских детей из небогатых семей, который показывает, что ничего невозможного нет, и я надеюсь, своими достижениями он демонстрирует молодёжи, что любые стремления можно реализовать».