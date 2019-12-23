Николя Тодт: Леклер – моя самая большая гордость

В Ferrari на пять лет продлили контракт с Шарлем Леклером. Менеджер гонщика Николя Тодт прокомментировал новое соглашение…

Николя Тодт: «Я начал работать с Шарлем, когда ему было 14 лет. В тот момент у него закончились деньги и он собирался завершить с гонками, но я решил ему помочь. Несколько лет спустя я представил его Ferrari, и сегодня он выступает за эту команду. Никто не скажет, что это получилось само собой – Шарль выступает за Скудерию потому, что мы сделали свою работу. Шарль – моя самая большая гордость. Он пришёл в Ferrari и показал результат.

Мне нравится находить будущих звёзд и помогать им воплощать мечту. Я – единственный менеджер, кто вкладывает собственные деньги в карьеру молодых гонщиков. Это моя особенность.

Легко сказать: сделай то, сделай это. Легко давать советы, когда вы не рискуете своими деньгами. Вы можете сказать: «Купи этот дом», но вы готовы поровну скинуться на его покупку? Это кардинально меняет ситуацию. Если я верю в кого-то из гонщиков, я в него инвестирую.

Конечно, я пытаюсь найти спонсоров, которые мне помогают, однако если мне этого не удаётся, я инвестирую в одиночестве. Я так поступил с Жюлем Бьянки, и я так поступил с Шарлем. Я инвестирую в гонщиков, которых считаю особенными.

Любой может допустить ошибку. Я должен быть уверен, что моё решение верное. Однако невозможно всегда принимать только правильные решения. Посмотрите на Red Bull – за разные годы через их молодёжную программу прошли 15 гонщиков, и только двое или трое из них сейчас выступают в Формуле 1.

Ошибочные решения неизбежны, но я не могу себе позволить вести карьеры 15 гонщиков – у меня нет на это бюджета. Я веду одного или двух гонщиков и надеюсь, что сделал правильный выбор».