Новое на сайте

еще
Понедельник, 23 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортНиколя Тодт: Леклер – моя самая большая гордость
Автоспорт

Николя Тодт: Леклер – моя самая большая гордость

AdminНет комментариев
Добавлено

В Ferrari на пять лет продлили контракт с Шарлем Леклером. Менеджер гонщика Николя Тодт прокомментировал новое соглашение…

Николя Тодт: «Я начал работать с Шарлем, когда ему было 14 лет. В тот момент у него закончились деньги и он собирался завершить с гонками, но я решил ему помочь. Несколько лет спустя я представил его Ferrari, и сегодня он выступает за эту команду. Никто не скажет, что это получилось само собой – Шарль выступает за Скудерию потому, что мы сделали свою работу. Шарль – моя самая большая гордость. Он пришёл в Ferrari и показал результат.

Читайте также:  График работы гонщиков на тестах в Барселоне

Мне нравится находить будущих звёзд и помогать им воплощать мечту. Я – единственный менеджер, кто вкладывает собственные деньги в карьеру молодых гонщиков. Это моя особенность.

Легко сказать: сделай то, сделай это. Легко давать советы, когда вы не рискуете своими деньгами. Вы можете сказать: «Купи этот дом», но вы готовы поровну скинуться на его покупку? Это кардинально меняет ситуацию. Если я верю в кого-то из гонщиков, я в него инвестирую.

Читайте также:  Красные флаги уже на третьей минуте тестов

Конечно, я пытаюсь найти спонсоров, которые мне помогают, однако если мне этого не удаётся, я инвестирую в одиночестве. Я так поступил с Жюлем Бьянки, и я так поступил с Шарлем. Я инвестирую в гонщиков, которых считаю особенными.

Любой может допустить ошибку. Я должен быть уверен, что моё решение верное. Однако невозможно всегда принимать только правильные решения. Посмотрите на Red Bull – за разные годы через их молодёжную программу прошли 15 гонщиков, и только двое или трое из них сейчас выступают в Формуле 1.

Читайте также:  Франц Тост: Не думаю, что Элбон вернётся в Toro Rosso

Ошибочные решения неизбежны, но я не могу себе позволить вести карьеры 15 гонщиков – у меня нет на это бюджета. Я веду одного или двух гонщиков и надеюсь, что сделал правильный выбор».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Александер Элбон: Мне не хватает подиума

РОСГОНКИ выпустят коллекционные билеты на Гран При

Официально: Контракт с Леклером продлён на пять лет

В Ferrari продлили контракт с Шарлем Леклером?

Ландо Норрис: Мы превзошли собственные ожидания

Закрыть