РОСГОНКИ выпустят коллекционные билеты на Гран При

Организаторы Гран При России выпустят уникальные коллекционные билеты, посвященные 70-летию гонок Формулы 1.

Билетный набор доставят бесплатно на указанный покупателем адрес.

Болельщики смогут не только сохранить в памяти зрелищный уик-энд, но и получить впечатляющий бонус: бесплатный детский билет при покупке двух взрослых в зону свободного размещения.

Акция действует до 31 января 2020 года. Дизайн коллекционных билетов организаторы пока держат в секрете. Заказать их можно на сайте трассы.