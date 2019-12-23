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Автоспорт

РОСГОНКИ выпустят коллекционные билеты на Гран При

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Организаторы Гран При России выпустят уникальные коллекционные билеты, посвященные 70-летию гонок Формулы 1.

Билетный набор доставят бесплатно на указанный покупателем адрес.

Болельщики смогут не только сохранить в памяти зрелищный уик-энд, но и получить впечатляющий бонус: бесплатный детский билет при покупке двух взрослых в зону свободного размещения.

Акция действует до 31 января 2020 года. Дизайн коллекционных билетов организаторы пока держат в секрете. Заказать их можно на сайте трассы.

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Источник:www.f1news.ru
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