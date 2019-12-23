Видео: Льюис Хэмилтон предаётся воспоминаниям

В команде Mercedes особым образом подвели итоги сезона, в котором Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира. В шестиминутном видеролике мы видим, как он заходит в особое хранилище, по сути музей команды, где собрана гоночная техника разных лет, и его одолевают воспоминания, которыми он делится с нами.

Причём там не только машины, которые носят марку штутгартского концерна, но и McLaren, ведь в своё время эта команда использовала двигатели, построенные в Бриксурте – кстати, с 2021 года она вновь станет клиентом Mercedes.

Вот основные темы, затронутые Льюисом в своём монологе.

Льюис Хэмилтон: «Это настоящее путешествие в прошлое, согласитесь? Как-то не укладывается в голове, что уже прошло так много времени, но оно летит так быстро! Я же помню, как впервые проходил подгонку сиденья в Mercedes, и вот позади уже восемь лет, которые мы провели вместе.

Я смотрю на все эти машины – они выглядят, как новые, но технологии продолжают развиваться год от года, и этот процесс никогда не прекращается. У меня так много счастливых воспоминаний, связанных с лучшим периодом моей жизни.

Я мечтал попасть в Формулу 1, но, полагаю, хотел пилотировать такую же машину, как Айртон Сенна, а она была бело-красной, это фирменные цвета Marlboro. Воспоминания уносят меня в штаб-квартиру McLaren, где в фойе организовано что-то вроде шоу-рума. Когда приезжаешь на базу Mercedes, там тоже наглядно представлена эволюция гоночной техники. И я даже не мечтал о том, что мои машины тоже будут там выставлены. Если честно, мне казалось, что это как-то слишком смело.

Я просто хотел пилотировать такие машины, и у McLaren они всегда были очень красивыми, одни из самых элегантных за всю историю Формулы 1. Не помню, сколько лет прошло, когда я последний раз сидел за рулём McLaren, но эта машина кажется мне довольно маленькой по сравнению с той, на которой я выступал в 2019-м и в предыдущие пару лет.

Период, что я провёл с McLaren, был бурным временем, по ходу моего второго сезона в Формуле 1 произошло так много событий! Хотелось бы мне в те молодые годы знать то, что знаю сейчас, но, наверное, то же самое может сказать каждый. У каждого человека свой собственный опыт, и я не могу говорить сегодняшним мальчишкам: «Не делай этого!»

Помню, отец всегда предостерегал: «Не делай того, не делай этого!» Я понимаю, он старался меня защитить, но есть единственный способ чему-то научиться – только на собственных ошибках. И тот путь, который прошёл я, отличается от опыта, что есть у моего отца.

Когда я дебютировал в Формуле 1, в душе я уже был настоящим гонщиком. Не думаю, что этот настрой когда-нибудь изменится, но цель всегда одна: стать всесторонне подготовленным гонщиком, выйти на максимально высокий уровень, который только возможен. И я горжусь тем, что пока мне это удаётся.

Мне трудно говорить о жертвах, на которые пришлось пойти ради успеха. Всё относительно. Всё это моя работа, а мечта всегда где-то далеко впереди, и чтобы к ней приблизиться, надо проделать долгий путь, нужна целеустремлённость. У всех своя дорога в жизни, но всем приходится идти на какие-то жертвы.

Если хочешь чего-то добиться, надо работать. Простой вопрос: «Ты действительно этого хочешь?» Тогда вперёд, берись за дело!..

Надо быть открытым для самых различных затей, браться за всё, чем только можно заниматься – в моём случае нет такого дела, в которым бы я себя не попробовал! Что-то мне нравилось больше, что-то меньше, но я хотя бы попытался. У меня много различных увлечений, и если бы пришлось прямо сейчас завершить карьеру, я знаю, что у меня появится масса времени, которое я смогу посвятить самым различным вещам. Жизнь прекрасна, и в ней всегда есть чем заняться!

Но в одиночку успеха не добиться, вокруг тебя всегда должны быть хорошие люди, твоя команда, а сообща можно осуществить любую мечту.

Не знаю, почему я до сих пор не могу успокоиться, но мне кажется, я всегда такой был, даже в 2005-м, когда выиграл титул в европейской Формуле 3, или ещё раньше, когда стал чемпионом мира по картингу, а до этого выиграл кучу британских чемпионатов начиная с 10-летнего возраста. С тех пор ничего особо не изменилось.

Когда твоя задача в этом году выполнена, ты просто ставишь перед собой следующую и всегда смотришь вперёд. У меня всегда такой настрой, я всегда смотрю только вперёд и никогда не оглядываюсь. Надо просто делать то, что тебе нравится, стараясь всегда, насколько это возможно, сохранять позитивный настрой».