Флавио Бриаторе: Тото Вольфф не решит проблемы Ferrari

В конце сезона ходили слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона и Тото Вольффа в Ferrari в 2021 году, но бывший руководитель Benetton и Renault Флавио Бриаторе уверен – этого не произойдёт.

Флавио Бриаторе: «Тото Вольфф – акционер Mercedes, ему нет смысла нчиего менять. К тому же, он не решит проблемы Ferrari. В Маранелло нужен сильный лидер, а сейчас его нет, при всём уважении к Маттиа Бинотто.

Ключевую роль играет машина. В Renault предложили Риккардо много денег, но их стоило вложить в машину. Ferrari нужно сократить отставание от Mercedes до половины десятой – тогда гонщик сыграет свою роль, но если машина уступает пять десятых, то гонщик ничего не может сделать.

Перейдёт ли Льюис в Ferrari? Выбирая между ним и Леклером, я остановлюсь на Шарле. Кроме того, его контракт стоит меньше – Льюис Хэмилтон обойдётся команде в половину её бюджета».

Некоторое время назад в Саудовской Аравии представили проект города-парка, одним из элементов которого должна стать гоночная трасса. Флавио Бриаторе был бы рад, если бы в этой стране прошёл этап Формулы 1: «Саудовская Аравия сильно изменилась за последние два года, теперь у неё огромные возможности для инвестиций. Насколько я знаю, они уже готовятся провести гонку».