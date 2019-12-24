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Автоспорт

Флавио Бриаторе: Тото Вольфф не решит проблемы Ferrari

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В конце сезона ходили слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона и Тото Вольффа в Ferrari в 2021 году, но бывший руководитель Benetton и Renault Флавио Бриаторе уверен – этого не произойдёт.

Флавио Бриаторе: «Тото Вольфф – акционер Mercedes, ему нет смысла нчиего менять. К тому же, он не решит проблемы Ferrari. В Маранелло нужен сильный лидер, а сейчас его нет, при всём уважении к Маттиа Бинотто.

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Ключевую роль играет машина. В Renault предложили Риккардо много денег, но их стоило вложить в машину. Ferrari нужно сократить отставание от Mercedes до половины десятой – тогда гонщик сыграет свою роль, но если машина уступает пять десятых, то гонщик ничего не может сделать.

Перейдёт ли Льюис в Ferrari? Выбирая между ним и Леклером, я остановлюсь на Шарле. Кроме того, его контракт стоит меньше – Льюис Хэмилтон обойдётся команде в половину её бюджета».

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Некоторое время назад в Саудовской Аравии представили проект города-парка, одним из элементов которого должна стать гоночная трасса. Флавио Бриаторе был бы рад, если бы в этой стране прошёл этап Формулы 1: «Саудовская Аравия сильно изменилась за последние два года, теперь у неё огромные возможности для инвестиций. Насколько я знаю, они уже готовятся провести гонку».

Источник:www.f1news.ru
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