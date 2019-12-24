Формула 3: Александр Смоляр подписал контракт с ART

В 2020 году пилот программы SMP Racing Александр Смоляр продолжит карьеру в Формуле 3. Российский гонщик подписал контракт с французской командой ART Grand Prix. В прошедшем сезоне 18-летний пилот стал третьим в европейской Формуле Renault, одержав три победы, шесть вторых мест и одно третье.

Александр Смоляр: «Я очень рад, что перехожу в Формулу 3 и буду выступать в известной и опытной команде ART Grand Prix. Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьезным уровнем конкуренции.

Я постараюсь соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают на меня SMP Racing и ART Grand Prix. Уверен, с их поддержкой и помощью мне будет проще адаптироваться в новом чемпионате, и я уже с нетерпением жду начала предсезонных тестов в марте».