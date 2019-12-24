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Автоспорт

Кими Райкконен поздравляет с Рождеством

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В большинстве европейских стран сегодня Сочельник – канун Рождества, гонщики обмениваются фотографиями в социальных сетях, поздравляют с праздниками и благодарят болельщиков за поддержку.

Кими Райкконен поздравил болельщиков с наступающим Рождеством семейной фотографией, где он в заснеженном поместье на берегу Балтики вместе с женой Миннту, сыном Робином и двухлетней дочкой Рианной.

«Счастливого Рождества от семьи Райкконен», – подписал фотографию Кими.

Источник:www.f1news.ru
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