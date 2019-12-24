Кими Райкконен поздравляет с Рождеством

В большинстве европейских стран сегодня Сочельник – канун Рождества, гонщики обмениваются фотографиями в социальных сетях, поздравляют с праздниками и благодарят болельщиков за поддержку.

Кими Райкконен поздравил болельщиков с наступающим Рождеством семейной фотографией, где он в заснеженном поместье на берегу Балтики вместе с женой Миннту, сыном Робином и двухлетней дочкой Рианной.

«Счастливого Рождества от семьи Райкконен», – подписал фотографию Кими.