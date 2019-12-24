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Автоспорт

Ландо Норрис: В этом году было много хорошего

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Ландо Норрис доволен тем, как прошёл его дебютный сезон в McLaren…

Ландо Норрис: «Думаю, что могу быть доволен тем, как прошёл сезон. И для меня, и для команды. В этом году было много хорошего. Зимой я не знал, чего ожидать. Не был уверен, что справлюсь. И я рад, что смог доказать самому себе, что ошибаюсь.

Я справился, почувствовал уверенность в своих силах и добился хороших результатов. Всегда есть в чём прибавить, я знаю, что должен многому научиться, но в целом я очень доволен.

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Прогресс команды очевиден. Сравните, какие результаты были у McLaren в 2018-м и в этом году, за какие места мы боролись. Многое получилось, но ещё во многих аспектах мне и команде нужно прибавить. Предстоит пройти долгий путь, чтобы иметь возможность сражаться с Red Bull, Ferrari и Mercedes».

Источник:www.f1news.ru
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