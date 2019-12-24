Маттиа Бинотто: У Шарля и Ferrari общее будущее

В понедельник в Ferrari объявили о продлении контракта с Шарлем Леклером до конца 2024 года. Руководитель команды Маттиа Бинотто прокомментировал принятое решение.

Маттиа Бинотто: «С каждой гонкой прошедшего сезона желание продлить контракт с Шарлем становилось всё более очевидным, я рад подтвердить, что он останется с нами на следующие пять лет. Это свидетельствует о том, что у Шарля и Скудерии совместное будущее.

Шарль с 2016 года является частью нашей семьи, мы более чем гордимся результатами работы Гоночной академии. Мы очень рады, что Леклер проведёт с командой ещё много лет, и я уверен, что вместе мы напишем новые страницы в истории «Гарцующего жеребца».