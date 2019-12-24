Роберт Кубица близок к контракту с Alfa Romeo

Покинув Williams, Роберт Кубица надеется остаться в Формуле 1 в качестве девелопмент-драйвера. Он уже вёл переговоры о таком контракте с Haas F1 и Racing Point, но по информации сайта RaceFans, может заключить соглашение с Alfa Romeo. Кубица будет помогать команде в работе над новым симулятором. У него огромный опыт в этой сфере, ведь до возвращения в Формулу 1 он работал на симуляторе Mercedes.

Контракт с Alfa Romeo может быть заключён благодаря менеджеру польского гонщика Алессандро Алунни Брави – он является директором холдинга Islero Investments, обладающего активами компании Sauber, которая в свою очередь управляет командой Alfa Romeo. Кроме того, свою роль в новом контракте может сыграть польская нефтяная компания PKN Orlen, давно поддерживающая Роберта Кубицу.

Сейчас в Alfa Romeo работают с Shell, но этот контракт истекает в конце года. Хотя в Shell хотят продолжить сотрудничество, такая перспектива вызывает вопросы в связи с предстоящим слиянием концерна Fiat Chrysler Automobiles, владеющего Alfa Romeo, с Group PSA.

Таким образом, PKN Orlen получит шанс заменить Shell и продолжить сотрудничать с Кубицей в Формуле 1. Польская компания может продвигать в Формуле 1 бренд Star, который представляет на европейском рынке. Тем не менее, из-за контракта с Ferrari на поставку силовых установок команда продолжит использовать в машинах продукцию Shell без упоминания бренда на машине.