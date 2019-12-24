В Зандфорте представили план доступа на трассу

Главная проблема Гран При Нидерландов – плохая транспортная доступность трассы в Зандфорте. Организаторы ожидают, что на трассу ежедневно будут приезжать около 115000 болельщиков – ближайшие дороги и автодром физически не смогут принять столько машин, поэтому доступ частного транспорта будет запрещён.

Болельщикам придётся пользоваться общественным транспортом – поездами и шаттлами от перехватывающих парковок. И если с тем, как добраться на трассу за несколько часов, проблем возникнуть не должно, то покинуть её будет непросто.

По прогнозам, более 30000 зрителей (27%) приедут на трассу на поездах. Для этого запустят дополнительные поезда – будут ходить 10 электричек в час, каждая из которых способна перевести 1000 человек.

Для тех, кто всё же предпочтёт личный автомобиль, будут организованы перехватывающие парковки в Велсене, Халвеге и Хофддорпе, откуда можно доехать до Зандфорта на специальных шаттлах. Парковки в Эймёйдене, Ноордвике и Хофддорпе будут рассчитаны на автомобили и велосипеды – там можно взять велосипед и доехать на нём до трассы. Дорога займёт около часа. Их можно оставить на восьми специальных парковках в Зандфорте и Блумендале, рассчитанных на 40500 велосипедов, а затем идти пешком около 1,5 км до трассы.

Ожидается, что около 13000 гостей остановятся в отелях Зандфорта, Блумендаля, а также в кэмпинге DGP Camping и смогут добраться до трассы пешком.