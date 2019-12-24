Williams продаст акции Williams Advanced Engineering

Компания Williams Grand Prix Holdings, владеющая командой Формулы 1, объявила о продаже контрольного пакета акций подразделения Williams Advanced Engineering. Покупателем станет британская инвестиционная компания EMK Capital. Сделка по продаже будет оформлена в ближайшие несколько недель.
Майк О’Дрисколл, исполнительный директор Williams Grand Prix Holdings: «Мы быстро превратили Williams Advanced Engineering из стартапа в бизнес, имеющий клиентов во многих областях. Сейчас оптимальный момент для продажи контрольного пакета акций, чтобы Williams Advanced Engineering продолжала расширяться и развивать технологии.