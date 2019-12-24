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Автоспорт

Williams продаст акции Williams Advanced Engineering

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Компания Williams Grand Prix Holdings, владеющая командой Формулы 1, объявила о продаже контрольного пакета акций подразделения Williams Advanced Engineering. Покупателем станет британская инвестиционная компания EMK Capital. Сделка по продаже будет оформлена в ближайшие несколько недель.

Майк О’Дрисколл, исполнительный директор Williams Grand Prix Holdings: «Мы быстро превратили Williams Advanced Engineering из стартапа в бизнес, имеющий клиентов во многих областях. Сейчас оптимальный момент для продажи контрольного пакета акций, чтобы Williams Advanced Engineering продолжала расширяться и развивать технологии.

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У EMK Capital успешный опыт, который позволит компании реализовать свой потенциал».

Источник:www.f1news.ru
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