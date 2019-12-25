Что на самом деле значит пятилетний контракт Леклера?

Накануне в Ferrari объявили о продлении на пять лет контракта с Шарлем Леклером. Британский журналист Крис Медланд считает, что это вовсе не гарантирует, что монегаск столько лет будет выступать за команду из Маранелло…

В понедельник в Ferrari сделали особый рождественский подарок Шарлю Леклеру, объявив о продлении контракта с ним до конца 2024 года. Пятилетнее соглашение после всего одного сезона в команде и двух в Формуле 1 – демонстрация огромной веры в гонщика, а также закрытие одного из мест на рынке пилотов, ситуация на котором перед 2021-м ожидается весьма интересной.

Это заявление Ferrari мало что значит. Леклер был одной частью успеха Ferrari в 2019-м, хотя и причинил команде немало головной боли. Однако он доказал, что в Скудерии не ошиблись, заменив Кими Райкконена молодым гонщиком. Он выступил лучше Себастьяна Феттеля, заработав больше очков – и больше всех поулов в сезоне.

Было очевидно, что в Ferrari сохранят у себя Леклера. 22-летний победитель гонки – настолько безопасный вариант для команды в долгосрочной перспективе, насколько это возможно. Пять лет кажутся долгим сроком, но в 2011-м точно такой же пятилетний контракт был предложен Фернандо Алонсо – и тоже после одного сезона испанца в Скудерии. Алонсо был более дорогим гонщиком, но он не отработал свой контракт. Если отношения между командой и гонщиком испортятся или гонщик перестанет показывать результаты, всегда есть возможность всё прекратить…

Таким образом, вчерашнее объявление о контракте скорее связано не с Леклером, а с Феттелем, который за последние годы мало что сделал для убеждения Ferrari в том, что он способен принести титул в Маранелло. Но, как и в прошлом году, Леклер – единственный из молодых гонщиков, кого в Ferrari могли выбрать. Макс Ферстаппен сжёг мосты, обвинив итальянскую команду в нарушении регламента. У других кандидатов уже есть контракты.

Подтвердив Леклера, в Ferrari описали Феттелю его будущее в команде. Либо он прибавляет и опережает Леклера в следующем году и получает новый контракт, или, по крайней мере, делает всё для создания гармоничных отношений в команде, которые несколько раз подвергались проверке на прочность в прошедшем сезоне. Второй вариант тоже повышает шансы Феттеля остаться в команде. Таким образом, в Ferrari перебросили мяч на сторону Себастьяна.

В последние недели ходят слухи, что Льюис Хэмилтон может перейти в команду из Маранелло, и контракт Леклера повышает шансы на это. Хэмилтон знает, кто будет его напарником, а у Ferrari есть понимание своих долгосрочных перспектив после того, как Льюис завершит карьеру в Формуле 1. Вариант, что Хэмилтон и Феттель будут вместе выступать за Ferrari, никогда не рассматривался, но пары Леклер-Феттель или Леклер-Хэмилтон более вероятны.

Привязав к себе Леклера на следующие пять лет, в Ferrari могут спокойно выбирать ему напарника. Кроме того, они гарантируют себе Леклера на время переходного периода в Формуле 1.

Ситуация напоминает игру со стульями. Музыка выключилась – и кто-то первый смог на него сесть. Скоро начнётся настоящее веселье.