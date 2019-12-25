Энди Кауэлл: У турбированных моторов приятный звук

Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл считает, что переход Формулы 1 на турбированные силовые установки в 2014 году способствовал росту популярности гонок у семейной аудитории…

Энди Кауэлл: «В 2014-м силовые установки были совсем “сырыми”. Со временем мы смогли их оптимизировать, у моторов появился приятный звук. Они не такие громкие, как раньше, но машины всё равно достаточно шумные.

Сейчас и серии поддержки переходят на турбированные моторы, поэтому все звучат примерно одинаково. Благодаря этому мы стали видеть больше семей на трибунах. В прошлые годы моторы V8 и V10 буквально «кричали», детям было невозможно находиться рядом с трассой. Более того, многие из тех, кто тогда работал в Формуле 1, повредили слух, поэтому я считаю изменившийся звук шагом в верном направлении».