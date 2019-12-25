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Автоспорт

Йос Ферстаппен: Я знал, что Макс добьется успеха

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Гоночный талант Макса Ферстаппена проявился в юном возрасте – и его отец Йос перевёл сына на домашнее обучение…

Йос Ферстаппен: «Если бы у Макса не было таланта к гонкам, я бы лично вернул его на школьную скамью. Но я знал, что он может добиться успеха в автоспорте. Именно поэтому я не просто терпел его прогулы, я даже поощрял их. Мы решили проблему, наняв частного учителя. Благодаря этому, Макс мог выступать в любых гонках. У нас с Максом одна цель».

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Макс Ферстаппен: «Мне никогда не нравилось в школе, мне было неинтересно сидеть за партой и смотреть на доску. Конечно, это всё равно нужно, но моей целью всегда была Формула 1. Я не хотел ходить в школу, и это стало для меня дополнительным стимулом добиться успеха в картинге. К счастью, мне не надо было учиться со всеми.

Я постоянно участвовал в гонках, следил за тем, что делали другие картингисты. Это мне очень помогло. Но я не так много работал с настройками двигателя и другими техническими деталями, об этом меня лучше не спрашивать.

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В те времена мы с отцом прошли через многое, для меня он всегда был самым близким человеком. Мы всегда понимали друг друга с полуслова. Даже сейчас мы обсуждаем гонки и говорим о многих других вещах».

Источник:www.f1news.ru
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