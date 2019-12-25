Коринна Шумахер обратилась к болельщикам

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира, выступила с редким обращением к болельщикам – это произошло накануне 6-летней годовщины драматического инцидента во Французских Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике.

29 декабря фан-клуб Михаэля, что существует в Германии в городе Керпене, где он рос и делал первые шаги в автоспорте, открывает в социальных сетях новую страницу под девизом KeepFightingMichael, чтобы напомнить всему миру о выдающемся наследии немецкого гонщика.

«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Из множества маленьких элементов может сложиться огромная мозаика, – обратилась к болельщикам Коринна. – Вместе вы сильнее – именно так движение KeepFighting, объединяя усилия людей, помогает им сохранять надежду».

Председатель керпенского фан-клуба Райнер Ферлинг заявил, что надеется когда-нибудь вновь увидеть Михаэля Шумахера: «К сожалению, приближается шестая годовщина несчастного случая Михаэля. Позади шесть лет, наполненных надеждой на то, что однажды он вновь появится на публике.

Мы знаем, что Михаэль в хороших руках, он окружён любовью и находится в безопасности. Михаэль может считать, что ему повезло, ведь за ним такая сильная семья. Наш фан-клуб постарается обеспечить любую поддержку, какая только в возможна».

Все шесть лет семья Михаэля Шумахера делает всё, чтобы обеспечить в своём швейцарском поместье атмосферу полной приватности и свести к минимуму информацию о состоянии гонщика. Доступ в дом есть только у медицинских специалистов и буквально у нескольких самых близких друзей, в частности, в этот круг входят президент FIA Жан Тодт и спортивный директор Формулы 1 Росс Браун.