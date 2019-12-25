Макс Ферстаппен: Я расслаблен во время гонок

Прошедший сезон Макс Ферстаппен впервые в карьере закончил третьим в личном зачёте. Одним из своих сильных качеств гонщик Red Bull Racing считает умение сохранять спокойствие за рулём.

Макс Ферстаппен: «Я думаю, что спокойствие гонщика за рулём и его умение справляться с прессингом зависит от характера. Некоторые гонщики постоянно общаются по радио с командой во время гонки, их пульс зашкаливает – 160, 170, 180 ударов в минуту. Мой же пульс около 120 ударов. Я не чувствую особого прессинга и пилотирую довольно расслаблено.

Я с десяти лет смотрел Формулу 1 по телевизору, поэтому моё желание попасть в чемпионат было естественным. Я постоянно слышал гимн Германии в честь побед Себастьяна Феттеля и думал: «Когда же это закончится?» Серьёзно, должны же быть и другие гимны!»

Йосу Ферстаппену кажется забавным, что его сын сменил Феттеля: «Просто невероятно, что Макс оказался в Формуле 1. Семь лет спустя Макс, фактически, принял на себя роль Феттеля».