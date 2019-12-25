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Автоспорт

Мика Хаккинен: Боттас выходит на пик формы

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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен следит за карьерой Валттери Боттаса и на ранних её стадиях помогал своему молодому соотечественнику. По итогам минувшего сезона финский гонщик Mercedes стал вице-чемпионом, одержав четыре победы – и Мика не скупится на похвалы.

Мика Хаккинен: «Валттери провёл отличный сезон. За одним исключением: титул достался Льюису Хэмилтону! (смеётся) Боттас показывал хорошие результаты в квалификациях и в гонках, записал на свой счёт несколько лучших кругов, прекрасно поработал с командой в сфере маркетинга.

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По-моему, Валттери выходит на пик формы в плане психологической и физической подготовки, уверенности в себе, понимания особенностей командной работы. При этом нам время от времени приходится как бы ущипнуть себя, чтобы вернуться в реальность: а где на этом фоне находится Льюис? Ведь сравнивать Боттаса надо именно с ним.

И я должен отметить, что в настоящий момент разница между напарниками очень невелика; я уверен, что профессиональный рост Валттери продолжается, он развивается в правильном направлении, приближаясь к пику своих возможностей. Почему я об этом говорю?

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Потому что, основываясь на своём личном опыте в Формуле 1, могу сказать: когда ты находишься в этом состоянии, когда чувствуешь в себе силу – это невероятное ощущение. Неважно, работаешь ты на тестах, выступаешь в квалификации или в гонках, отрабатываешь пит-стопы или взаимодействуешь с инженерами – эта твоя сила и энергия проявляются настолько явно, что твой напарник рано или поздно будет сломлен.

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Но на это всегда нужно время, это не происходит в один момент, но, поскольку Валттери выходит на пик формы, мне очень интересно посмотреть, как будут развиваться события в 2020 году».

Источник:www.f1news.ru
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