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Среда, 25 декабря, 2019
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Автоспорт

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

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Журналисты Forbes составили десятку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавил её американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший $915 млн, а замкнул шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон.

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Спортсмен
Страна
Вид спорта
Сумма доходов

1. Флойд Мейвезер
США
бокс
$915 млн

2. Криштиану Рональду
Португалия
футбол
$800 млн

3. Лионель Месси
Аргентина
футбол
$750 млн

4. Леброн Джеймс
США
баскетбол
$680 млн

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5. Роджер Федерер
Швейцария
теннис
$640 млн

6. Тайгер Вудс
США
гольф
$615 млн

7. Фил Микельсон
США
гольф
$480 млн

8. Мэнни Пакьяо
Филлипины
бокс
$435 млн

9. Кевин Дюрант
США
баскетбол
$425 млн

10. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Формула 1
$400 млн

Источник:www.f1news.ru
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