Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Журналисты Forbes составили десятку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавил её американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший $915 млн, а замкнул шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон.
Спортсмен
Страна
Вид спорта
Сумма доходов
1. Флойд Мейвезер
США
бокс
$915 млн
2. Криштиану Рональду
Португалия
футбол
$800 млн
3. Лионель Месси
Аргентина
футбол
$750 млн
4. Леброн Джеймс
США
баскетбол
$680 млн
5. Роджер Федерер
Швейцария
теннис
$640 млн
6. Тайгер Вудс
США
гольф
$615 млн
7. Фил Микельсон
США
гольф
$480 млн
8. Мэнни Пакьяо
Филлипины
бокс
$435 млн
9. Кевин Дюрант
США
баскетбол
$425 млн
10. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Формула 1
$400 млн
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