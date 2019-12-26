Как Кими Райкконен едва не побил рекорд круга

В мае автоспортивный мир Финляндии скорбел по Калле Йокинену, близкому другу и соратнику Кими Райкконена, внезапно ушедшему из жизни в возрасте 47 лет.

Подводя итоги года, газета Iltalehti, упомянув об этом печальном событии, опубликовала подборку воспоминаний Йокинена, в которых он в основном рассказывает разные любопытные истории о Кими, свидетелем которых он был в своё время.

Например, в 2001 году, когда Райкконен уже дебютировал в Формуле 1 в команде Sauber, произошёл такой эпизод…

«Кими прекрасно разбирается в технике, в этой области он настоящий мастер, – вспоминал Йокинен. – Он может рассказать о машине всё, у него действительно редкое качество, он понимает, как сделать машину быстрой».

В 2001 году Калле работал на тестах с итальянской командой Haase, принадлежавшей одноимённому производителю картов. Тесты проходили на картодроме Гарда, что находится между городами Брешиа и Верона, а на трассе работал Марино Спинози, один из перспективных гонщиков того времени.

«Гарда – старая трасса, и если кому-то удавалось проехать круг быстрее, чем за 40 секунд, это было хорошо. Марино показал результат 39,8 секунды, и вдруг раздался телефонный звонок, – рассказал Йокинен. – Это был Кими, он случайно оказался где-то поблизости, узнал о наших тестах и решил приехать.

Он появился, заказал в соседнем ресторанчике бокал пива и смотрел, как мы работаем. И тут наш моторист спросил, не хочет ли он прокатиться на нашем карте?

У Кими был с собой комбинезон Sauber, он переоделся, выехал на трассу – секундомер сразу показал 39,3 секунды. Райкконен проехал ещё несколько кругов, вернулся в боксы, мы кое-что подрегулировали, и в конце дня он выдал нам точную информацию о том, как лучше всего настраивать карт.

Он стабильно проезжал круги в районе 39 секунд, а последний мог проехать ещё быстрее, но в одном из поворотов карт едва не вынесло за пределы трассы, и Кими был вынужден сбросить газ. А то бы он установил новый рекорд круга.

Вообще Кими с детства был готов гонять на любой технике – будь то мотоцикл, снегоход или газонокосилка. Он всегда готов выйти на старт, я никогда и ни у кого не видел такой страсти к гонкам…»