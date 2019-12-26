Кауэлл: В квалификации Ferrari была лучше Mercedes

Главный моторист Mercedes Энди Кауэлл признал, что в прошедшем сезоне Ferrari была быстрее Mercedes в квалификационном режиме…

Энди Кауэлл: «Если говорить о скорости в квалификации на одном круге, то в этом году машина Ferrari была лучше, однако суть в том, что очки начисляют не в субботу, а по итогам гонки. Мы тесно сотрудничали с парнями из Брэкли, чтобы силовая установка позитивно влияла на общую эффективность машины.

Я не думаю, что конструкция силовой установки сдерживала нас. Каждый год мы предельно открыты в выборе оптимальной компоновки мотора. Если скорость Ferrari в квалификации связана с тем, что у них больше мощности, значит мы должны больше работать, чтобы прибавить на быстром круге, но при этом нельзя допустить, чтобы прибавка в квалификации негативно повлияла на эффективность машины в гонке.

Инженеры по аэродинамике и шасси проделали отличную работу. Благодаря этому машина аккуратно работала с шинами и позволяла атаковать в гонке. В целом, у нас была надёжная техника, что стало ключевым аспектом успеха вместе с гоночной стратегией и выступлениями гонщиков».