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Автоспорт

Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин

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Многие гонщики и команды Формулы 1 сегодня празднуют Рождество. Пресс-служба Toro Rosso опубликовала короткое видеообращение Даниила Квята к болельщикам, в котором он не только поздравляет с праздниками, но и даёт совет, как поправить здоровье.

Даниил Квят: «Я нахожусь на базе команды в Фаэнце на рождественской вечеринке, где мы отмечаем очень успешный год. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить вас с Рождеством и Новым годом!

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Надеюсь, в эти дни вы хорошо проведёте время за праздничным столом и немного выпьете. Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном. Думаю, это поможет избавиться от головной боли!

Ещё раз спасибо за то, что болели за нас в этом году. Увидимся в 2020-м!»

Источник:www.f1news.ru
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