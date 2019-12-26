Лука ди Монтедземоло об итогах сезона для Ferrari

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло в эфире итальянского Sky Sport подвёл итоги выступления команды…

Лука ди Монтедземоло: «После зимних тестов я надеялся, что команда проведёт этот сезон лучше. Очень жаль, что Ferrari несколько лет не может выиграть чемпионат мира, всякий раз приходится учитывать множество факторов, но в последние годы команды выбывает из борьбы за титул задолго до последней гонки сезона. У меня множество неприятных воспоминаний о том, как мы упускали титул в последнем Гран При, но по крайней мере в те годы у нас были реальные шансы на победу. Жаль, что в этом году таких шансов не было.

Причина – недостаточная конкурентоспособность машины. Даже в прошлом году Ferrari была сильнее, добавьте к этому проблемы с надёжностью, ошибки при выборе стратегии, инциденты между гонщиками. Для победы в Формуле 1 нужно идеально сработать во всём, собрать пазл из элементов, идеально подходящих друг другу.

В своё время я собрал такой пазл, пригласив Тодта, Брауна, Доменикали, Бёрна. Ferrari нужно усилиться. Бинотто неплохо провёл свой первый сезон в роли руководителя команды, но посмотрим, как всё сложится в 2020-м. Я жду прогресса от Red Bull и Honda, но у Ferrari есть всё, чтобы выигрывать гонки и до последнего этапа участвовать в борьбе за титул.

Минувший сезон запомнится поулами Шарля Леклера. Он доказал, что способен побеждать. Шарль – умный и быстрый гонщик, пока он часто допускает ошибки, но в будущем может стать чемпионом. Конечно, были и моменты, повлиявшие негативно. Гонщики должны знать, что гоняются не за себя – иначе им стоит создать свою команду. Однажды я сказал об этом Рубенсу Баррикелло. Нужна прозрачность и взаимное желание обеих сторон, чтобы добиться этого.

Соперничество двух напарников в Ferrari станет одной из интереснейших тем следующего сезона. Они оба очень хотят побеждать, но порой чаще думают о себе, чем об интересах команды. Бинотто и всем в команде необходимо найти подход к этой проблеме. Феттелю нужно сохранять спокойствие и уверенность в своих силах, вести открытый диалог с командой. Когда у пилота заканчивается контракт, сезон порой получается сложным. Оба гонщика очень быстры, скоро мы увидим, кто из них первый номер.

Когда я работал в команде, в паре Лауды и Регаццони Ники был явно быстрее – и мы сделали на него ставку. Когда в роли напарников Шумахера выступали Баррикелло, Ирвайн и Масса, всегда было ясно, что Михаэль – первый номер. Это не мы так решили – это показал секундомер. Думаю, сейчас Ferrari тоже нужна некоторая определённость».