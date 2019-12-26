Ник де Вриз: Я реалист и всё понимаю

В этом году Ник де Вриз стал чемпионом Формулы 2, но не попал в Формулу 1 – несколько лет назад он выбыл из молодёжной программы McLaren и никого больше не заинтересовал. 24-летний голландец будет выступать в Формуле Е и считает, что всё уже доказал.

Ник де Вриз: «У меня была личная цель. Я хотел выиграть в этом сезоне, доказать всему миру, что у нас, у нашей команды, есть всё, чтобы оказаться сильнейшими. Но я знаю, что этот мир не так прост.

В автоспорте всё быстро меняется, есть множество факторов, от которых зависит, окажетесь ли вы в Формуле 1 – только хороших результатов для этого недостаточно. Но я – реалист, я всё понимаю – никаких обид.

Я рад за Николаса Латифи, который получил шанс перейти в Формулу 1 – он закончил сезон вторым и тоже выступал очень здорово. У меня есть возможность выступать в Формуле Е с Mercedes, я очень этим доволен.

Жаль, что в прошлом году мы допустили слишком много ошибок и не смогли выиграть титул в Формуле 2. У нас, безусловно, был такой шанс, но команда и я допустили слишком много ошибок. А когда вы оказываетесь позади и пытаетесь наверстать упущенное, ошибок становится ещё больше. Было больно видеть, что вся тройка лидеров переходит в Формулу 1 и понимать, что если бы не одна ошибка, я мог закончить сезон вторым».