Никита Ласточкин переходит в Indy Lights

Канадская команда Exclusive Autosport, перешедшая в чемпионат Indy Lights, объявила о подписании контракта с российским гонщиком Никитой Ласточкиным. Таким образом, в 2020 году Никита дебютирует в главном “молодёжном” американском чемпионате, последней ступеньке перед IndyCar.

Никита Ласточкин выступает под российским флагом, хотя уже давно живёт в Калифорнии, и свою гоночную карьеру начал уже в США. Последние годы он выступал в серии Pro Mazda, в прошедшем сезоне превратившуюся в Indy Pro 2000. В 2019-м Ласточкин выступал в этой серии за Exclusive Autosport и, таким образом, сделал шаг наверх вместе с командой.

Никита Ласточкин: «Я чрезвычайно счастлив, что мне удалось сделать ещё один шаг и перейти в Indy Lights. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я счастлив, потому что ещё несколько лет назад я не мог себе представить, что мне удастся это сделать. Но, как говорится, “Было бы желание, а возможность найдётся”, и мой план состоит в том, чтобы просто продолжать усердно работать и посмотреть, как далеко мы сможем зайти.

Команда Exclusive Autosport будет моим домом в программе Road To Indy уже второй год, и я уверен, что мы сможем отлично дебютировать в новой серии. Майкл и Кимберли Данкалф создали великолепную команду, и я рад участвовать в этом проекте. Наши первые тесты в Себринге прошли хорошо, мы собрали отличную команду для участия в чемпионате, и я очень рад своему первому старту в Indy Lights в Санкт-Питерсберге».

Майкл Данкалф, владелец команды: «Мы в восторге от нашей программы Indy Lights 2020 года и также рады сообщить, что Никита, который выступал за нас в Indy Pro 2000 в прошлом сезоне, решил в следующем году сделать очередной шаг в своей карьере вместе с Exclusive Autosport.

Я действительно горжусь отношениями, которые мы построили с Никитой в прошлом году. Для меня это многое говорит о его доверии и вере в Exclusive Autosport. Никита очень хорошо показал себя на первом тесте серии в Себринге, и мы с нетерпением ждём начала года в Санкт-Питерсберге».