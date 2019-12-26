Роберт Шварцман об ошибках и методах их исправления

Пилот программы SMP Racing и слушатель Гоночной академии Ferrari Роберт Шварцман в 2019 году стал самым успешным российским пилотом, завоевав титул в новом чемпионате Формулы 3. На встрече с российскими журналистами он рассказал о том, почему не считает прошедший сезон идеальным, и как справляется с возникшими трудностями.

Роберт Шварцман: «Свою единственную ошибку в этом сезоне я допустил в Венгрии. Были и другие гонки, где я рисковал, но делал это осознанно, чётко понимая, что происходит. Например, на Поль-Рикар я пошёл на смелый манёвр, пропуская соперника, чтобы потом его контратаковать, но я уже видел по записям предыдущей гонки, что соперник там может перестараться, и понимал, что это произойдёт.

В Венгрии я тоже рискнул, но не всё просчитал как надо. В Венгрии очень тяжело обгонять, а я очень хотел попасть на подиум, и это желание немного возобладало над здравым смыслом, что и привело к ошибке. Это был мой единственный сход в сезоне, и я потерял важные очки. Да, в конечном счёте они никакой роли не сыграли, я выиграл чемпионат с большим отрывом, но ведь всё могло сложиться и иначе.

После этой гонки начался летний перерыв. Отправляться на каникулы после такого неприятно, и не у всех получается затем вернуться к оптимальной форме. Но я поставил перед собой цель больше таких ошибок не допускать, работал над собой, и благодаря этому в первой гонке после перерыва, в Спа, выступил на высоком уровне.

Были сложности и у команды, но небольшие, и в некоторых из них она вообще не виновата. Например, на Red Bull Ring вышел из строя аккумулятор, что повредило моему выступлению, потому что скорость там у меня была очень хорошая. Я не виню в этом команду, это просто стечение обстоятельств.

По сути, команда тоже допустила в этом сезоне только одну ошибку – это произошло в Спа. Так получилось, что в квалификации настройки машины оказались неправильными, полной противоположностью от того, что было нужно. К счастью, мне всё равно удалось показать неплохое время, я оказался четвёртым, а в гонке потом смог отыграться и поднялся на второе место. В общем, к счастью, недочёты были мизерными, и я очень рад тому, как прошёл для нас этот год.

Работа над собой в плане психологии принесла большую пользу. Есть определённые методики, как достигать оптимального тонуса. Скажем, если ты слишком нервничаешь, то нужно правильно дышать, чтобы успокоиться. Хотя, на самом деле, то, что ты нервничаешь – это хорошо, это значит, что твой организм готов к работе. Важно только не перейти определённый предел, потому что тогда можно перегореть.

Бывает и наоборот – чувствуешь себя вялым, сонным. Это очень плохо, это ещё хуже, чем переволноваться. В таком случае у всех свой рецепт. Кто-то пьёт энергетики или кофе, кто-то предпочитает физические тренировки. Я стараюсь войти в состояние, когда начинаю нервничать. Например, если смотрю запись своей картинговой гонки, где с кем-то напряжённо боролся, то хотя это всё было уже давно, всё равно начинаю переживать, потому что я помню, каково это, в кровь выбрасывается адреналин, и я сразу просыпаюсь».