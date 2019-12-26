Эдриану Ньюи, одному из самых успешных конструкторов в истории Формулы 1, сегодня исполнился 61 год. Британский инженер в разные годы выигрывал титулы вместе с Williams, McLaren и Red Bull Racing.

Свой первый титул Эдриан завоевал в 1992 году, когда Найджел Мэнселл стал чемпионом мира за рулём Williams FW14B. После этого у Ньюи были титулы с Аленом Простом в 1993-м, Деймоном Хиллом в 1996-м и Жаком Вильневом в 1997-м.

Проведя несколько сезонов в Williams, Эдриан Ньюи перешёл в McLaren. Для команды из Уокинга он построил машины MP4/13 и MP4/14, за рулём которых Мика Хаккинен стал двукратным чемпионом мира в 1998-м и в 1999-м. Следующего громкого успеха Ньюи добился уже с Red Bull Racing – с 2010 по 2013 годы на его машинах Себастьян Феттель выиграл четыре подряд чемпионских титула.

Кроме Формулы 1, Эдриан Ньюи вовлечён и в другие проекты – он участвовал в создании гиперкара Aston Martin Valkyrie, оснащённого гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12 и суммарной мощностью 1160 л.с. В середине июля Valkyrie в цветах Red Bull проехала первые круги по трассе в Сильверстоуне.

Интересы Ньюи не ограничиваются исключительно созданием гоночных машин. Вместе с Жаном-Эриком Вернем Эдриан основал команду Veloce Racing, которая планирует участвовать в гоночной серии Extreme E – чемпионате электрических внедорожников.

Два года назад была опубликована автобиография Эдриана Ньюи «Как построить машину». Символично, что книга заканчивается следующими словами выдающегося инженера, который никогда не останавливается на достигнутом: «По прошествии тридцати пяти лет, вспоминая насыщенную и плодотворную карьеру, посвященную созданию машин, я задаю сам себе одни и те же вопросы. За счёт чего мы можем сделать машину быстрее? Как мы можем добиться повышения эффективности? Можем ли мы что-то сделать иначе? Что я могу сделать лучше?»

С Днём рождения, Эдриан Ньюи!