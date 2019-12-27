Алонсо реалистично оценивает свои шансы в Дакаре

5 января в Саудовской Аравии стартует ралли-рейд «Дакар», и Фернандо Алонсо можно считать тем его участником, который привлекает наибольшее внимание прессы.

Бывший гонщик Формулы 1, двукратный чемпион мира, по-прежнему в отличной форме и готовится к дебюту в совершенно новой для него дисциплине, при этом вполне реалистично оценивая свои шансы.

«Сразу включиться в борьбу за победу? Настраиваться на это было бы слишком смело, ведь даже Себастьену Лёбу, лучшему гонщику в истории ралли, не удалось выиграть Дакар, – сказал Алонсо. – Вы только представьте: я же вообще всегда выступал только на асфальтовых трассах. Полагаю, цель надо ставить такую: участие в ралли-рейде станет новым опытом, который меня обогатит».

С 5-го по 17 января участникам 42-го «Дакара» предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Дистанция ралли-рейда разбита на 12 этапов, а на 11 января запланирован единственный день отдыха в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Алонсо и его штурман Марк Кома едут на внедорожнике Toyota Hilux, но у них более чем серьёзные соперники: это и их напарники по заводской команде японского автоконцерна, и знаменитые ветераны «Дакара», выступающие багги X-Raid Mini JCB – Стефан Петрансель и Карлос Сайнс-старший, а также многие другие гонщики.