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Автоспорт

Карлос Сайнс: В McLaren я обрёл уверенность

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Карлос Сайнс настолько хорошо проводил свой первый сезон в McLaren, что руководство команды подтвердило контракт с ним на 2020-й ещё в середине лета. Испанец рассказал, что в Уокинге обрёл уверенность в своих силах.

Карлос Сайнс: «Я считаю, что могу прибавить во всех областях, стать ещё более сильным гонщиком. В этом году я сделал большой шаг вперёд и хочу продолжать в том же духе.

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Сейчас я нахожусь в более комфортной обстановке. Раньше мне приходилось выкладываться «здесь и сейчас», поскольку у меня не было уверенности в своих среднесрочных перспективах. Уверенность в будущем в McLaren позволяет мне демонстрировать свои лучшие качества, не чувствуя прессинга.

Всё это помогло мне провести несколько хороших гонок. Я совершал такие обгоны, которые в прошлом, вероятно, не мог себе позволить. Уверенность, которую я обрёл в этом году, помогла мне провести обгоны, которые вы видели в моём исполнении в Абу-Даби».

Источник:www.f1news.ru
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