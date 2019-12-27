Карлос Сайнс: В McLaren я обрёл уверенность

Карлос Сайнс настолько хорошо проводил свой первый сезон в McLaren, что руководство команды подтвердило контракт с ним на 2020-й ещё в середине лета. Испанец рассказал, что в Уокинге обрёл уверенность в своих силах.

Карлос Сайнс: «Я считаю, что могу прибавить во всех областях, стать ещё более сильным гонщиком. В этом году я сделал большой шаг вперёд и хочу продолжать в том же духе.

Сейчас я нахожусь в более комфортной обстановке. Раньше мне приходилось выкладываться «здесь и сейчас», поскольку у меня не было уверенности в своих среднесрочных перспективах. Уверенность в будущем в McLaren позволяет мне демонстрировать свои лучшие качества, не чувствуя прессинга.

Всё это помогло мне провести несколько хороших гонок. Я совершал такие обгоны, которые в прошлом, вероятно, не мог себе позволить. Уверенность, которую я обрёл в этом году, помогла мне провести обгоны, которые вы видели в моём исполнении в Абу-Даби».